Lazio, l'applauso a Lotito da parte della squadra: il retroscena (Di giovedì 4 febbraio 2021) ROMA - Il giorno del ringraziamento a Formello. Non saranno stati cori da stadio, ma all'improvviso si è sentito levarsi un vocio, è scattato un applauso caloroso quando Lotito ieri all'ora di pranzo ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 4 febbraio 2021) ROMA - Il giorno del ringraziamento a Formello. Non saranno stati cori da stadio, ma all'improvviso si è sentito levarsi un vocio, è scattato uncaloroso quandoieri all'ora di pranzo ...

capuanogio : ?? #Lotito è stato accolto con un applauso dai giocatori della rosa della #Lazio quando ieri è arrivato a Formello p… - sportli26181512 : #Lazio, l'applauso a Lotito da parte della squadra: il retroscena: Un omaggio dopo gli stipendi pagati Non c’è anco… - aquilarandagia3 : RT @capuanogio: ?? #Lotito è stato accolto con un applauso dai giocatori della rosa della #Lazio quando ieri è arrivato a Formello per resta… - franser_real : RT @capuanogio: ?? #Lotito è stato accolto con un applauso dai giocatori della rosa della #Lazio quando ieri è arrivato a Formello per resta… - Yuro_23 : RT @capuanogio: ?? #Lotito è stato accolto con un applauso dai giocatori della rosa della #Lazio quando ieri è arrivato a Formello per resta… -