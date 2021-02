La lampada che spegne il coronavirus (Di giovedì 4 febbraio 2021) In questi tempi bizzarri, ci siamo abituati a oggetti che innovano la funzione mantenendo vecchie forme. È il caso di questa lampada a marchio Philips prodotta da Signify, che non diffonde luce tradizionale, ma ultravioletta. Invisibile all'occhio umano, però molto efficace quando si tratta di combattere germi e batteri, muffe, spore, più vari allergeni che torturano i soggetti più sensibili. La stessa, per intenderci, che usano i barbieri o i dentisti prima di riutilizzare i loro ferri del mestiere. Basta lasciare la lampada accesa all'interno di una stanza – per un tempo variabile dai 15 minuti per un ambiente piccolo come un bagno, fino a tre quarti d'ora per un soggiorno da 30 metri quadri – per neutralizzare i virus. Incluso quello che oggi ci preoccupa di più: prove in laboratorio hanno dimostrato che sono bastati pochi secondi per ridurre la ... Leggi su panorama (Di giovedì 4 febbraio 2021) In questi tempi bizzarri, ci siamo abituati a oggetti che innovano la funzione mantenendo vecchie forme. È il caso di questaa marchio Philips prodotta da Signify, che non diffonde luce tradizionale, ma ultravioletta. Invisibile all'occhio umano, però molto efficace quando si tratta di combattere germi e batteri, muffe, spore, più vari allergeni che torturano i soggetti più sensibili. La stessa, per intenderci, che usano i barbieri o i dentisti prima di riutilizzare i loro ferri del mestiere. Basta lasciare laaccesa all'interno di una stanza – per un tempo variabile dai 15 minuti per un ambiente piccolo come un bagno, fino a tre quarti d'ora per un soggiorno da 30 metri quadri – per neutralizzare i virus. Incluso quello che oggi ci preoccupa di più: prove in laboratorio hanno dimostrato che sono bastati pochi secondi per ridurre la ...

