Just Eat assumerà i primi rider come dipendenti a marzo (Di giovedì 4 febbraio 2021) Un fattorino di Just Eat (foto: Just Eat)Paga oraria, tutele, bonus e indennità: sono alcuni aspetti del contratto di lavoro dipendente che Just Eat utilizzerà per le assunzioni dei rider in Italia, al via per la prima volta a marzo. Il modello Scoober, già attivo in dodici paesi dove il gruppo è presente, verrà inaugurato a Monza con l’obiettivo di estenderlo in altre 23 città italiane nel 2021, con mille assunzioni nei primi due mesi. Just Eat proporrà ai fattorini un rapporto di lavoro subordinato full time (40 ore settimanali), part time variabile o a chiamata con una paga base di 7,5 euro l’ora, indipendentemente dalle consegne effettuate, con un pacchetto di maggiorazioni che farebbe salire il compenso orario medio a 9 euro. Just Eat si sfila ... Leggi su wired (Di giovedì 4 febbraio 2021) Un fattorino diEat (foto:Eat)Paga oraria, tutele, bonus e indennità: sono alcuni aspetti del contratto di lavoro dipendente cheEat utilizzerà per le assunzioni deiin Italia, al via per la prima volta a. Il modello Scoober, già attivo in dodici paesi dove il gruppo è presente, verrà inaugurato a Monza con l’obiettivo di estenderlo in altre 23 città italiane nel 2021, con mille assunzioni neidue mesi.Eat proporrà ai fattorini un rapporto di lavoro subordinato full time (40 ore settimanali), part time variabile o a chiamata con una paga base di 7,5 euro l’ora, indipendentemente dalle consegne effettuate, con un pacchetto di maggiorazioni che farebbe salire il compenso orario medio a 9 euro.Eat si sfila ...

