Jo Squillo | la verità sulla lite con Sabrina Salerno | cosa è successo

Leggi su viagginews

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Come riportato da diversi giornali in occasione del Festival di Sanremo 2020, Joavrebbero litigato. “Amadeus ha sbagliato, mi hanno esclusa da Sanremo”: questo avrebbe detto Join occasione del Festival del 2020, delusa per non essere stata invitata. Secondo i giornali dell’anno scorso, la scelta di avereL'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com