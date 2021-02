Italia’s Got Talent 2021 il Mago Nikolas gioca con Mara e sorprende i giudici (video) (Di giovedì 4 febbraio 2021) Italia’s Got Talent 2021 il Mago Nikolas sorprende Mara Maionchi che pensa di fregarlo e invece… Italia’s Got Talent 2021 offre sempre momenti emozionanti alternati ad altri più divertenti e spesso la commistione tra comicità e magia è la formula vincente. Come quella di Mago Nikolas che nella vita si occupa di diritti legati alle casa discografiche e decide di giocare proprio con la discografica Mara Maionchi “m’hai scelto perchè sono anziana”. L’aspetto magico del Mago Nikolas è accompagnato da una forte presenza scenica da grande intrattenitore per conquistare e distrarre il pubblico e la sua “vittima”. ... Leggi su dituttounpop (Di giovedì 4 febbraio 2021)GotilMaionchi che pensa di fregarlo e invece…Gotoffre sempre momenti emozionanti alternati ad altri più divertenti e spesso la commistione tra comicità e magia è la formula vincente. Come quella diche nella vita si occupa di diritti legati alle casa discografiche e decide dire proprio con la discograficaMaionchi “m’hai scelto perchè sono anziana”. L’aspetto magico delè accompagnato da una forte presenza scenica da grande intrattenitore per conquistare e distrarre il pubblico e la sua “vittima”. ...

