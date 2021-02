**Iran: ambasciatore a Roma, 'condanna Assadi un complotto, non è legittima'** (Di giovedì 4 febbraio 2021) Roma, 4 feb. (Adnkronos) - La posizione iraniana "è molto chiara, riteniamo tutta questa vicenda un complotto". Lo ha dichiarato l'ambasciatore iraniano a Roma, Hamid Bayat, commentando la condanna a 20 anni di carcere per il diplomatico iraniano Assadollah Assadi, giudicato colpevole da un tribunale di Anversa di aver partecipato nel luglio 2018 all'organizzazione di un attentato a Villlepinte, alle porte di Parigi, contro il Consiglio nazionale di resistenza iraniano, voce dell'opposizione all'estero. "Non accettiamo la giurisdizione del tribunale e non accettiamo la legittimità del verdetto emesso perché Assadi è diplomatico e come tale ha l'immunità", ha aggiunto l'ambasciatore nel corso di una conferenza stampa virtuale alla quale hanno preso ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021), 4 feb. (Adnkronos) - La posizione iraniana "è molto chiara, riteniamo tutta questa vicenda un". Lo ha dichiarato l'iraniano a, Hamid Bayat, commentando laa 20 anni di carcere per il diplomatico iraniano Assadollah, giudicato colpevole da un tribunale di Anversa di aver partecipato nel luglio 2018 all'organizzazione di un attentato a Villlepinte, alle porte di Parigi, contro il Consiglio nazionale di resistenza iraniano, voce dell'opposizione all'estero. "Non accettiamo la giurisdizione del tribunale e non accettiamo la legittimità del verdetto emesso perchéè diplomatico e come tale ha l'immunità", ha aggiunto l'nel corso di una conferenza stampa virtuale alla quale hanno preso ...

