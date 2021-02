Il governo Draghi è al bivio tra ministri tecnici e politici: oggi le mediazione con i partiti per cercare i numeri in Parlamento (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il capo dello Stato lo ha definito un “governo di alto profilo, che non debba identificarsi con alcuna formula politica“. Ma questo non vuol dire che l’incarico affidato a Mario Draghi abbia dei paletti. Anzi. Sergio Mattarella ha dato carta bianca all’ex presidente della Bce. Un mandato “libero” che è riscontrabile anche nei tempi. Parlando alla Nazione il presidente della Repubblica ha spiegato più volte come occorra un esecutivo nel più breve tempo possibile. Ma è anche consapevole che la strada è sempre più stretta: per questo il mandato assegnato a Draghi non ha una data di scadenza. Nel giorno in cui l’ex governatore di Bankitalia è salito al Colle non c’è ancora una agenda definita. Si parla di giuramento nel week end ma anche di consultazioni che potrebbero potrarsi fino alla prossima settimana. E non è un caso, fanno notare, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il capo dello Stato lo ha definito un “di alto profilo, che non debba identificarsi con alcuna formula politica“. Ma questo non vuol dire che l’incarico affidato a Marioabbia dei paletti. Anzi. Sergio Mattarella ha dato carta bianca all’ex presidente della Bce. Un mandato “libero” che è riscontrabile anche nei tempi. Parlando alla Nazione il presidente della Repubblica ha spiegato più volte come occorra un esecutivo nel più breve tempo possibile. Ma è anche consapevole che la strada è sempre più stretta: per questo il mandato assegnato anon ha una data di scadenza. Nel giorno in cui l’ex governatore di Bankitalia è salito al Colle non c’è ancora una agenda definita. Si parla di giuramento nel week end ma anche di consultazioni che potrebbero potrarsi fino alla prossima settimana. E non è un caso, fanno notare, ...

