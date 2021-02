Grande Fratello Vip 5, i concorrenti abbandoneranno per solidarietà verso Dayane Mello? (Di giovedì 4 febbraio 2021) I concorrenti del Grande Fratello Vip 5 hanno proposto di abbandonare il reality l'8 febbraio come segno di solidarietà verso Dayane Mello: il responso nella puntata di venerdì. Il Grande Fratello Vip 5 potrebbe finire l'8 febbraio: ieri tutti i concorrenti del reality hanno espresso la volontà di abbandonare il programma in seguito alla morte del Fratello minore di Dayane Mello. Ieri la casa di Cinecittà è stata travolta dal dolore di Dayane Mello per la morte del Fratello Lucas, 27 anni. Tutti i vipponi si sono stretti intorno alla loro compagna che ha preferito restare nella casa proprio perchè circondata ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 4 febbraio 2021) IdelVip 5 hanno proposto di abbandonare il reality l'8 febbraio come segno di: il responso nella puntata di venerdì. IlVip 5 potrebbe finire l'8 febbraio: ieri tutti idel reality hanno espresso la volontà di abbandonare il programma in seguito alla morte delminore di. Ieri la casa di Cinecittà è stata travolta dal dolore diper la morte delLucas, 27 anni. Tutti i vipponi si sono stretti intorno alla loro compagna che ha preferito restare nella casa proprio perchè circondata ...

