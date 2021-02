Governo Draghi, toto-ministri: spuntano Enrico Letta e l?ex Ragioniere Franco, se tocca ai politici c?è Giorgetti (Di venerdì 5 febbraio 2021) La natura del Governo Draghi non è ancora definita: se sarà un Governo di ?salvezza nazionale? potrebbe camminare sulle gambe di parecchi ministri politici; se sarà... Leggi su ilmattino (Di venerdì 5 febbraio 2021) La natura delnon è ancora definita: se sarà undi ?salvezza nazionale? potrebbe camminare sulle gambe di parecchi; se sarà...

matteosalvinimi : Se qualcuno a sinistra ha in mente la riedizione del governo Conte, cambiando Conte con Draghi, non ci interessa. - borghi_claudio : Articolo di dieci anni fa. Vale ancora adesso, parola per parola. E vale ancora di più quando il vero strumento di… - CarloCalenda : Con il Presidente incaricato #Draghi abbiamo discusso delle priorità per il Paese. Dopo una delle legislature più t… - ltprob95 : RT @jacopo_iacoboni: “C’è solo Conte, se cade Conte, rischio reale e concreto del voto” Zingaretti, 8 gennaio 2021 “Il governo Draghi può… - NoScaffoldings : RT @Gitro77: Vedo gente che vorrebbe stare nel Governo Draghi per cambiarlo da dentro... ??????????????? -