Governo Draghi, Di Battista al M5s: “Pressioni fortissime, ma non cedete” (Di giovedì 4 febbraio 2021) ROMA – “Le pressioni saranno fortissime. Vi accuseranno di tutto. Di essere artefici dello spread. Di irresponsabilita’. Di blasfemia perche’ davanti all’Apostolo Draghi non vi siete genuflessi. Voi non cedete”. Alessandro Di Battista invita i parlamentari M5s ad essere inflessibili. Leggi su dire (Di giovedì 4 febbraio 2021) ROMA – “Le pressioni saranno fortissime. Vi accuseranno di tutto. Di essere artefici dello spread. Di irresponsabilita’. Di blasfemia perche’ davanti all’Apostolo Draghi non vi siete genuflessi. Voi non cedete”. Alessandro Di Battista invita i parlamentari M5s ad essere inflessibili.

ShooterHatesYou : Si però adesso che facciamo un governo tecnico con #Draghi non roviniamolo subito facendolo cadere, cerchiamo di te… - matteorenzi : Ora è il momento dei costruttori. Ora tutte le persone di buona volontà devono accogliere l’appello del Presidente… - mariaederaM5S : Non voterò un #governo #Draghi. Non sono stata eletta per questo. Ringrazio @GiuseppeConteIT, una persona che a dif… - Fiorellissimo : RT @RaiNews: L'incarico di governo affidato a #MarioDraghi nelle notizie e nei commenti della stampa internazionale - Flavr7 : RT @Musso___: Monti : “altri governi hanno dovuto ... fare riforme come quella delle pensioni, che nell’immediato comportavano costi social… -