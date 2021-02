Golden Globe 2021 nella storia: tre donne nominate nella categoria miglior regia (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tre donne nominate nella categoria miglior regista. Una favola diventata realtà ieri ai Golden Globe 2021 – con l’annuncio della cinquina fatidica, da sempre incriminata di essere solo un covo di maschi. Le fortunate e brave professioniste sono: l’attrice e cineasta Emerald Fennell, per Promising Young Woman; Regina King – anch’essa attrice – per One Night in Miami; e Chloe Zhao che con il suo Nomadland ha vinto il Leone d’oro alla scorsa Mostra del Cinema di Venezia. Olivia Wilde, Angelina Jolie e le altre attrici diventate registe guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di giovedì 4 febbraio 2021) Treregista. Una favola diventata realtà ieri ai– con l’annuncio della cinquina fatidica, da sempre incriminata di essere solo un covo di maschi. Le fortunate e brave professioniste sono: l’attrice e cineasta Emerald Fennell, per Promising Young Woman; Regina King – anch’essa attrice – per One Night in Miami; e Chloe Zhao che con il suo Nomadland ha vinto il Leone d’oro alla scorsa Mostra del Cinema di Venezia. Olivia Wilde, Angelina Jolie e le altre attrici diventate registe guarda le foto ...

Tg3web : Laura Pausini è candidata al Golden Globe per la canzone del film 'La vita davanti a sé', di Edoardo Ponti, che è i… - MediasetTgcom24 : Golden Globe: due nomination per 'La davanti a sé', Laura Pausini candidata per la miglior canzone #goldenglobe… - repubblica : Golden Globe, l'Italia c'è con il film di Sophia Loren, Laura Pausini e il film francese di Filippo Meneghetti - TrippyMindX : Cillian Murphy con zero nomination ai Golden globe che pagliacciata - rtl1025 : In diretta su RTL 102.5 Celeste ???? Segui la diretta -