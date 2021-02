Fiorentina-Inter | Prandelli | “Conte ha una corazzata | combatteremo compatti Quarta-Lukaku bel duello | Borja Valero…”

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Il tecnico Cesare, alla vigilia dell'anticipo del ventunesimo turno di Serie A in programma domani (venerdì 5 febbraio, ndr), alle ore 20.45, traed, èvenuto in conferenza stampa per presentare la gara del "Franchi". Di seguito le parole dell'allenatore della squadra viola.LE CONDIZIONI DELLA SQUADRA VIOLA - "La squadra sta bene, ha recuperato ma abbiamo avuto un piccolo acciacco con Franck Ribery. Lo valuteremo domattina. I piccoli problemi possono essere risolvibili come no, dobbiamo aspettare questa sera o domani".Cosa pensa dell'? - "È una squadra attrezzata per arrivare in fondo al campionato, ha un gioco consolidato ed è una: per controbattere dovremo essere moltoed equilibrati. Tutti vorrebbero giocare ...

Inter : ?? | TESTA ALTA Una sconfitta che brucia... ma ora è già tempo di pensare alla Fiorentina e poi al ritorno contro l… - Inter : ?? | ALLENAMENTO Nerazzurri subito in campo in vista di #FiorentinaInter ?? - 23_Frog : Verso Fiorentina-Inter ???? #training #Inter #ForzaInter #FiorentinaInter - Nerazzurrisiamo : #Perisic e #Sanchez possibili titolari, #Eriksen e #Sensi scalpitano, ma difficilmente partiranno dal primo minuto. - sportface2016 : #FiorentinaInter, i convocati di Cesare #Prandelli. Presenti #Ribery, #Kokorin e #Malcuit -

" Poi sull'avversaria di domani. 'È una squadra attrezzata per arrivare in fondo al campionato e cercare di vincerlo. Hanno un gioco consolidato e tanti campioni. Sono una corazzata, noi per ...(Venerdì ore 20:45) MARTINEZ QUARTA OK, DUBBIO RIBERY, CONTE NON FA TURNOVER Prandelli, al posto degli squalificati Milenkovic e Castrovilli, sceglie Martinez Quarta e Pulgar. ...Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina-Inter, Cesare Prandelli ha affrontato parecchi punti. Ecco le parole del tecnico viola riportate da firenzeviola.it. Su come sta ...Le probabili formazioni di Fiorentina-Inter: Sanchez in vantaggio su Lautaro Martinez. vedi letture. Mercato chiuso, per i prossimi tre mesi si penserà solo ed esclusivamente al rettangolo verde: per ...