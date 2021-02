Emily Ratajkowski senza niente addosso: una mamma stupenda – FOTO (Di giovedì 4 febbraio 2021) La stupenda supermodella americana, Emily Ratajkowski, è in dolce attesa del suo primogenito. La 29enne posta un selfie mostrando il pancione. Una delle modelle più famose a livello internazionale, Emily… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Rossella Boccanfuso su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 4 febbraio 2021) Lasupermodella americana,, è in dolce attesa del suo primogenito. La 29enne posta un selfie mostrando il pancione. Una delle modelle più famose a livello internazionale,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Rossella Boccanfuso su BlogLive.it.

BrugolaDigitAle : Io ho lo specchio uguale a quello di Emily Ratajkowski - slytherinhes : gli uomini sotto questo tweet sono poi gli stessi che commentano 'non starei mai con te' a emily ratajkowski per av… - max_the_wicked : Gay che mettono like a un tweet contro la decisione di Emily Ratajkowski di non imporre un’identità di genere al/alla figli*. Io boh. - RiccardoValoti : @antonioragoz @danielelozzi Anche una chiavata con Emily Ratajkowski vale più di 10.000 pugnette - vogue_italia : Dallo shampoo anti caduta (sì si sta portando avanti), all'amore per le nuove forme: Emily Ratajkowski racconta l'e… -