EBA compie 10 anni di successi

(Di giovedì 4 febbraio 2021) FormatLab è stata scelta dall'European Banking Authority (EBA) per ideare e produrre il video che celebra i 10dalla nascita dell'Autorità. Si tratta di un cortometraggio che ripercorre le tappe fondamentali che hanno portato il sistema bancario europeo a "parlare con una sola lingua" armonizzando regole, procedure e definizioni tra tutti i protagonisti del credito continentale. EBA è nata nel 2011, all'indomani della grande crisi finanziaria che sconvolse il pianeta e che mostrò la fragilità di un mondo, quello del credito, estremamente frammentato con enormi difficoltà di comunicazione. Il video di FormatLab, che nel 2020 ha lavorato anche per la Banca d'Italia, è disponibile sulla Home Page di EBA, e sarà presto diffuso sui canali social dell'Authority. "Per noi è stato un vero onore essere scelti, tra tutte le società europee, per produrre l'unico video che ...

Ultime Notizie dalla rete : EBA compie

BeBeez

