Dita Von Teese | il mio ex marito Marilyn Manson non mi hai mai torto un capello

"A coloro che hanno espresso preoccupazione per il mio benessere, dico che apprezzo la loro gentilezza". Queste le parole di Dita Von Teese, ex moglie di Marilyn Manson, in risposta a chi le ha chiesto se anche con lei il cantante fosse stato "orribile". Dita Von Teese non si è affatto unita al coro di …

Teese, star del Burlesque, parla dei sette anni vissuti come consorte di Marylin Manson, che ha ricevuto diverse accuse di abusi.Teese è intervenuta nel dibattito relativo alle ...'I dettagli resi pubblici non corrispondono alla mia esperienza personale'. Così la diva del burlesqueTeese commenta le accuse di abusi all'ex marito Marilyn Manson . Negli scorsi giorni ad addebitare violenze fisiche e psicologiche al cantante erano state l'ex fidanzata Evan Rachel Wood e ...Il compositore Premio Oscar e leader dei Nine Inch Nails si scaglia contro il collega musicista dopo le accuse di violenze sessuali ...L'ex moglie di Marilyn Manson, la performer Dita Von Teese, ha dichiarato su Instagram si non esere mai stata abusata dall'ex marito.