Crisi di governo: il calendario completo delle consultazioni di Draghi (Di giovedì 4 febbraio 2021) Crisi di governo: il calendario delle consultazioni di Draghi consultazioni Draghi calendario – Le consultazioni del presidente incaricato Mario Draghi inizieranno oggi pomeriggio alle 15.30 e si concluderanno sabato mattina. Si inizierà dai partiti più piccoli. Il centrodestra parteciperà alle consultazioni del presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi separatamente (qui le ultime notizie sulla Crisi di governo). La delegazione di Fratelli d’Italia sarà consultata venerdì alle 15, Forza Italia sarà consultata venerdì pomeriggio alle 17,30. La delegazione Lega sarà ricevuta da Draghi sabato alle 11. Al termine ... Leggi su tpi (Di giovedì 4 febbraio 2021)di: ildi– Ledel presidente incaricato Marioinizieranno oggi pomeriggio alle 15.30 e si concluderanno sabato mattina. Si inizierà dai partiti più piccoli. Il centrodestra parteciperà alledel presidente del Consiglio incaricato Marioseparatamente (qui le ultime notizie sulladi). La delegazione di Fratelli d’Italia sarà consultata venerdì alle 15, Forza Italia sarà consultata venerdì pomeriggio alle 17,30. La delegazione Lega sarà ricevuta dasabato alle 11. Al termine ...

