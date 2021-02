Covid, Locatelli: “Entro giugno 20 milioni di vaccinati” (Di giovedì 4 febbraio 2021) “La disponibilità di vaccini anti-Covid Entro il mese di giugno è quantificabile nell’ordine dei 40 milioni di dosi, quindi dovremmo arrivare a vaccinare 20 milioni di persone”. Così afferma il presidente del Css, Franco Locatelli. Secondo Gimbe, dal 27 gennaio al 2 febbraio in 9 Regioni è purtroppo nuovamente in salito l’incremento dei nuovi casi, “primi segnali di un’inversione di tendenza” che evidenzia come si siano “esauriti gli effetti del decreto di Natale”. Intanto, arrivano notizie confortanti dalla Gran Bretagna. Secondo quanto riportato da Tgcom, sono circa 4mila le varianti del coronavirus nel mondo dall’inizio della pandemia di Covid, ma, ha sottolineato oggi a SkyNews il ministro britannico Nadhim Zahawi, solo alcune di esse appaiono al momento ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 4 febbraio 2021) “La disponibilità di vaccini anti-il mese diè quantificabile nell’ordine dei 40di dosi, quindi dovremmo arrivare a vaccinare 20di persone”. Così afferma il presidente del Css, Franco. Secondo Gimbe, dal 27 gennaio al 2 febbraio in 9 Regioni è purtroppo nuovamente in salito l’incremento dei nuovi casi, “primi segnali di un’inversione di tendenza” che evidenzia come si siano “esauriti gli effetti del decreto di Natale”. Intanto, arrivano notizie confortanti dalla Gran Bretagna. Secondo quanto riportato da Tgcom, sono circa 4mila le varianti del coronavirus nel mondo dall’inizio della pandemia di, ma, ha sottolineato oggi a SkyNews il ministro britannico Nadhim Zahawi, solo alcune di esse appaiono al momento ...

