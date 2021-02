Covid | 13 659 casi e 422 morti | focolaio in ospedale a Napoli | dieci infermieri positivi

TgLa7 : #Covid: oggi 13.659 casi e 422 morti, #pandemia - Ragusanews : Covid Italia, 4 febbraio: 13.659 nuovi casi e 422 morti - deer55 : Dati Covid 04/02/2021 Casi: 13.659 Decessi: 421 - ANNAQuercia : Covid: 13.659 casi, i morti 421Ad oggi oltre 90mila le vittime - Agenzia_Ansa : #Covid, salgono ancora i positivi, sono 13.659, con 421 morti. Superata la soglia delle 90mila vittime. Il tasso di… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 659

I casi diregistrati oggi sono 13., in salita rispetto a ieri quando erano i 13.189. Il tasso di positività sale per il secondo giorno di fila al 5% (ieri 4,7%). Tornano ad aumentare ...In Toscana 760 nuovi casi e 22 decessi, età media 44 anni, Bassetti: vedremo luce in estate, ... In Toscana 760 nuovi casi e 22 decessi, età media 44 anni Sono 13.i nuovi casi di soggetti ...Facebook Shares Sono 13.659 i contagi da Coronavirus in Italia resi noti oggi, 4 febbraio, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Da ieri sono sta ...Nel nostro Paese dati in linea con quelli delle ventiquattro ore precedenti; sono 151.367 i tamponi analizzati. Ancora 17.680 guariti ...