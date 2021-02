Coronavirus, per l'Ecdc due regioni italiane sono di colore rosso scuro (Di giovedì 4 febbraio 2021) Per l'Ecdc, il centro europeo per il controllo delle malattie, ci sono due regioni in Italia al massimo livello di rischio tra quelli considerabili. sono quelle che, per intendersi, vengono indicate nella mappa del continente con la tonalità rosso scuro. colore regioni Coronavirus, attenzione alla differenza Attenzione, però, a non confondere la colorazione relativa alla classificazione interna italiana, con quella continentale. Quest'ultima non ha alcuna valenza relativamente a norme o restrizioni nazionali che, invece, dipendono dal Dpcm che regola le disposizioni per l'Italia. Secondo quella che è stata l'elaborazione dei dati da parte dell'Ecdc le regioni rosso ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 4 febbraio 2021) Per l', il centro europeo per il controllo delle malattie, ciduein Italia al massimo livello di rischio tra quelli considerabili.quelle che, per intendersi, vengono indicate nella mappa del continente con la tonalità, attenzione alla differenza Attenzione, però, a non confondere la colorazione relativa alla classificazione interna italiana, con quella continentale. Quest'ultima non ha alcuna valenza relativamente a norme o restrizioni nazionali che, invece, dipendono dal Dpcm che regola le disposizioni per l'Italia. Secondo quella che è stata l'elaborazione dei dati da parte dell'le...

