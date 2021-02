Conte: “Io ostacolo a Draghi? Sabotatori sono altrove. Auspico governo politico”. Ai 5 Stelle: “Ci sono e ci sarò”. E rilancia l’alleanza col Pd (Di giovedì 4 febbraio 2021) Giuseppe Conte rompe il silenzio. Nel giorno in cui Mario Draghi comincia le consultazioni con le varie forze politiche, il presidente del consiglio dimissionario ha rilasciato una dichiarazione davanti a Palazzo Chigi. E ha detto essenzialmente tre cose. La prima: non sarà lui a ostacolare Mario Draghi nella formazione di un nuovo governo. La seconda: a un esecutivo tecnico ne preferisce uno politico. La terza: si è rivolto agli “amici del Movimento 5 Stelle” e a quelli di Pd e Leu per rilanciare ancora una volta l’alleanza che ha sostenuto il suo governo. Un appello fatto da un leader politico, non più solo dall’avvocato del popolo che aveva il merito di fare sintesi tra partiti diversi. Per capire se ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021) Giusepperompe il silenzio. Nel giorno in cui Mariocomincia le consultazioni con le varie forze politiche, il presidente del consiglio dimissionario ha rilasciato una dichiarazione davanti a Palazzo Chigi. E ha detto essenzialmente tre cose. La prima: non sarà lui a ostacolare Marionella formazione di un nuovo. La seconda: a un esecutivo tecnico ne preferisce uno. La terza: si è rivolto agli “amici del Movimento 5” e a quelli di Pd e Leu perre ancora una voltache ha sostenuto il suo. Un appello fatto da un leader, non più solo dall’avvocato del popolo che aveva il merito di fare sintesi tra partiti diversi. Per capire se ...

