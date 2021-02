Con "Anna" Besson si adagia su una Nikita annacquata - (Di giovedì 4 febbraio 2021) Serena Nannelli Spy story che, pur tra incongruenze e stereotipi, intrattiene a dovere lo spettatore in cerca di disimpegno adrenalinico. Ma cinematograficamente resta una sterile operazione nostalgia. Anna, il nuovo film di Luc Besson la cui uscita nelle sale era prevista per il 2019, arriva finalmente a partire da oggi sulla piattaforma on demand Amazon Prime Video. Purtroppo siamo lontani da pietre miliari come “Leon”, “Nikita” e “Il quinto elemento”, film con cui il regista aveva saputo riscrivere il cinema d’azione europeo donandogli un appeal internazionale. L’impressione è che Besson si sia adagiato sulla sua consolidata esperienza e abbia centrifugato gli stilemi su cui poggia da sempre la sua filmografia, guardandosi bene dall’uscire dalla comfort zone di una formula di ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 4 febbraio 2021) Serena Nannelli Spy story che, pur tra incongruenze e stereotipi, intrattiene a dovere lo spettatore in cerca di disimpegno adrenalinico. Ma cinematograficamente resta una sterile operazione nostalgia., il nuovo film di Lucla cui uscita nelle sale era prevista per il 2019, arriva finalmente a partire da oggi sulla piattaforma on demand Amazon Prime Video. Purtroppo siamo lontani da pietre miliari come “Leon”, “” e “Il quinto elemento”, film con cui il regista aveva saputo riscrivere il cinema d’azione europeo donandogli un appeal internazionale. L’impressione è chesi siato sulla sua consolidata esperienza e abbia centrifugato gli stilemi su cui poggia da sempre la sua filmografia, guardandosi bene dall’uscire dalla comfort zone di una formula di ...

