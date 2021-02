Borse 4 febbraio, Piazza Affari in positivo. Spread sotto i 100 punti (Di venerdì 5 febbraio 2021) Borse 4 febbraio, continua l’effetto Draghi sui mercati. Piazza Affari in positivo e Spread sotto i 100 punti. MILANO – Borse 4 febbraio. Prosegue l’andamento positivo per Piazza Affari. L’effetto Draghi sui mercati continua e gli indici continuano in rialzo. Da segnalare anche lo Spread sotto i 100 punti, un traguardo che non si raggiungeva dal 2015. Un andamento che dovrebbe continuare anche nei prossimi giorni, almeno fino al giuramento del nuovo governo. L’unica incognita è rappresentata sempre dal coronavirus e da possibili restrizioni. Senza ulteriori chiusure nazionali, Piazza ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 5 febbraio 2021), continua l’effetto Draghi sui mercati.ini 100. MILANO –. Prosegue l’andamentoper. L’effetto Draghi sui mercati continua e gli indici continuano in rialzo. Da segnalare anche loi 100, un traguardo che non si raggiungeva dal 2015. Un andamento che dovrebbe continuare anche nei prossimi giorni, almeno fino al giuramento del nuovo governo. L’unica incognita è rappresentata sempre dal coronavirus e da possibili restrizioni. Senza ulteriori chiusure nazionali,...

