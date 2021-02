Borat 2: Maria Bakalova commenta la sua storica nomination ai Golden Globe 2021 (Di venerdì 5 febbraio 2021) La star di Borat 2, Maria Bakalova ha commentato la nomination ai Golden Globe 2021 come miglior attrice in un film commedia o musical, ottenuta per la sua interpretazione nel film con Sacha Baron Cohen. Maria Bakalova, protagonista di Borat 2 al fianco di Sacha Baron Cohen, ha commentato la sua nomination ai Golden Globe 2021, storica perché ottenuta per la prima volta da un attore bulgaro. Nelle scorse ore sono state annunciate le candidature ai prossimi Golden Globe e tra queste non è passata inosservata quella ottenuta da Maria ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 5 febbraio 2021) La star di2,hato laaicome miglior attrice in un film commedia o musical, ottenuta per la sua interpretazione nel film con Sacha Baron Cohen., protagonista di2 al fianco di Sacha Baron Cohen, hato la suaaiperché ottenuta per la prima volta da un attore bulgaro. Nelle scorse ore sono state annunciate le candidature ai prossimie tra queste non è passata inosservata quella ottenuta da...

_aliciotti : Stanno nominando Maria Bakalova a qualsiasi premio semplicemente perché ha dovuto passare 10 minuti in una stanza c… - fbm_charlie : RT @katepenniman: Maria Bakalova ha partecipato all’audizione di Borat mezza ubriaca su skype (si era appena laureata in Bulgaria) e ora è… - katepenniman : Maria Bakalova ha partecipato all’audizione di Borat mezza ubriaca su skype (si era appena laureata in Bulgaria) e… - heathlegver : la nomination di maria bakalova mi ricorda che devo ancora vedere borat 2 -