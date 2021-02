Banchi a rotelle | la scuola non li vuole “fanno male” e la Azzolina non vuole Draghi

matteosalvinimi : Ennesimo episodio, AZZOLINA indifendibile. Quasi mezzo miliardo di euro BUTTATO nei banchi a rotelle, uno spreco c… - enricoruggeri : Un teatro da mille posti. Chi arriva fresco di tampone (negativo) entra. Gli altri arrivano un’ora prima e fanno un… - Giorgiolaporta : Qui in #Belgio i licei sono aperti anche la sera. Invece di buttare nel cesso mezzo miliardo in banchi cinesi con l… - Biofafafa : RT @ilriformista: Dai gazebo a forma di primula alle mascherine, fino ai banchi a rotelle: #Draghi riuscirà a liberarci di #Arcuri e dei su… - Massimo18783866 : RT @ilriformista: Dai gazebo a forma di primula alle mascherine, fino ai banchi a rotelle: #Draghi riuscirà a liberarci di #Arcuri e dei su… -

'Mentre continuano le segnalazioni sull'inadeguatezza e l'insicurezza dei, grande trovata dell'ex governo PD - M5S, apprendiamo dal Comune di Modena, in risposta ad una nostra interrogazione, che sono 1436 (meno del 10% delle circa 15000 postazioni negli ...E' polemica e ci si divide suianticovid nelle scuole in Sicilia. Da un lato infatti c'è chi sostiene che non sono comodi per i ragazzi, fanno venire il mal di schiena e non è possibile poggiare sulla ribaltina, ...Draghi eredita un Paese a pezzi - scrive la Olga - ma con sovrabbondanza di banchi a rotelle e monopattini. Tre banchi a rotelle per... Scopri di più ...Piergiulio Giacobazzi, capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale, va all’attacco suil tema banchi a rotelle. A suo parere i numeri parziali del Comune confermano danno economico ed ambientale, ...