App EasyPark | come funziona e i costi dell’applicazione per la sosta

Leggi su newsmondo

(Di giovedì 4 febbraio 2021)l’app, utilissima per pagare facilmente il parcheggio? Ci sono deiper utilizzarla? Ecreare un account aziendale? Trovare parcheggio è un incubo? Lo è ancora di più trovare la colonnina blu per pagare? Niente paura, viene in soccorso la tecnologia, più in particolare un app per smartphone che promette di facilitare la vita enormemente ai guidatori. Si tratta di, app leader in Italia e in Europa che permette di pagare facilmente il parcheggio sulle strisce blu. Nello specifico, l’app digitalizza il processo di pagamento e della durata della. Basta identificare il codice dell’area in cui ci si trova, e stabilire l’inizio e la fine della propria, evitando inutili perdite di tempo. Scopriamo ...