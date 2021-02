Alla fine hanno vinto loro (Di giovedì 4 febbraio 2021) di Serena Verrecchia hanno vinto loro, come era prevedibile. Il profilo “alto”, l’establishment, il Paese che cambia tutto per non cambiare niente. Quello che demolisce senza ricostruire, che lascia a terra le macerie perché poi finisce che qualcosa da dissotterrare al momento giusto si trova sempre. Ha vinto Matteo Renzi. hanno vinto la megalomania e l’impertinenza di una delle forze politiche meno legittimate dal consenso popolare. hanno vinto i famosi “poteri forti”, un’entità astratta e incorporea, ascrivibile a un sistema di valori che non mette mai le persone al centro. Un sistema disabituato Alla generosità, Alla gentilezza, all’interesse per le sorti degli altri, all’empatia. Credevamo davvero che un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021) di Serena Verrecchia, come era prevedibile. Il profilo “alto”, l’establishment, il Paese che cambia tutto per non cambiare niente. Quello che demolisce senza ricostruire, che lascia a terra le macerie perché poi finisce che qualcosa da dissotterrare al momento giusto si trova sempre. HaMatteo Renzi.la megalomania e l’impertinenza di una delle forze politiche meno legittimate dal consenso popolare.i famosi “poteri forti”, un’entità astratta e incorporea, ascrivibile a un sistema di valori che non mette mai le persone al centro. Un sistema disabituatogenerosità,gentilezza, all’interesse per le sorti degli altri, all’empatia. Credevamo davvero che un ...

gianluigibuffon : 1100 volte come la prima volta. Adesso. Ancora una volta. Fino alla fine! ???? #InterJuve - Tommasolabate : Alla fine, s’avanza uno scenario con tutti dentro e il Cinquestelle (spaccato) all’opposizione. Renzi ha chiuso un’… - lorepregliasco : Mi sono reso conto adesso che alla fine è stata cambiata la Costituzione, tagliando 345 parlamentari, per tenere in… - cryogenizeme : RT @demonscamealive: Aggiungere 'ahah' alla fine dei messaggi per sdrammatizzare il fatto che ci sei rimasto di merda. - zorlandosa : Smettiamola di dire che devono abbandonare. Non si sa che clausola ci sia nel contratto e qual è la penale da paga… -