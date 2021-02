Alexander Tusch arriva alla Kione Padova

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Il suo nome è, è il nuovo acquisto in casa. La società di pvolo patavina ha puntato sul giovane palleggiatore per rinforzare la propria squadra. Il giocatore è pronto per cominciare questa nuova avventura in bianconero e non vede l’ora di aiutare i compagni a guadagnare punti importanti per risalire la classifica. Kioene, il presidente Cremonese: “Ancora più uniti”, chi è il nuovoto della Kioene, palleggiatore classe 1992 e austriaco, è il nuovo giocatore della Kioene. Il suo apporto in questo finale di stagione sarà fondamentale in quanto andrà a migliorare la ...

Il palleggiatore austriaco arriva alla Kioene per questo finale di stagione. Due stagioni fa giocò in A2 a Leverano. Cuttini: "esperienza al servizio della squadra"è un giocatore della Kioene Padova. Classe 1992, il palleggiatore vestirà la divisa bianconera per questo finale di stagione 2020/21. Nazionale austriaco, la sua carriera inizia nel ... Alexander Tusch è il nuovo palleggiatore della Kioene Padova. I bianconeri sono molto felici di avere un profilo come il suo in squadra. Finisce con un'altra sconfitta, la 18^ di questo campionato, nona consecutiva, la trasferta a Ravenna della Kioene Padova per la penultima di regular season (ora il derby con Verona). Partita molto co ...