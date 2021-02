2 espedienti geniali per stendere perfettamente il rossetto rosso!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Esistono 2davveroperilApplicare una tinta particolarmente accesa non è la cosa più facile del mondo. Molto spesso si rischiano sbavature o eccessi. Curiose di sapere come rimediare? Iniziamo! 2: da dove cominciare? Per fare in modo che le labbra siano ben truccate, dovete disegnare l’arco di cupido con massima cura. Attenzione ad applicare ilcon cura perché l’errore qui è dietro l’angolo! Potete facilitarvi le cose usando una forcina per capelli, quella che di cui si servono i parrucchieri per realizzare le acconciature più belle. Avvicinate la parte curva della forcina all’arco di cupido, poi inclinatela in modo obliquo, verso l’interno. ...