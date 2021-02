VIDEO ATP Cup | Benoit inizia con 4 doppi falli la partita con Fabio Fognini!

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Va in semifinale l’Italia nell’ATP Cup 2021 di tennis: gli azzurri hanno battuto per 2-1 la Francia nella seconda giornata del Girone C.Fognini e Matteo Berrettini hanno superato rispettivamentePaire e Gael Monfils, rendendo così vano ilo. Per Fognini i dettagli hanno fatto la differenza: “Ho giocato in maniera molto solida, Paire ha sbagliato tanto ma è un giocatore pericoloso. Mi sono un po’ arrabbiato dopo aver perso il servizio nel settimo game del secondo set, ma credo di aver giocato un tie break molto solido. Sono felice di essere qui“. Nel primo set otto dei primi nove punti infatti vengono vinti dal giocatore al servizio, poi nel terzo giocoPaire fa qualcosa di incredibile, commettendo quattroconsecutivi e Fognini vola nella prima ...

zazoomblog : VIDEO ATP Cup 2021 Fognini-Paire 6-1 7-6 (2): highlights e sintesi. Italia ad un passo dalle semifinali - #VIDEO… - zazoomblog : VIDEO ATP Cup 2021 Fognini-Paire 6-1 7-6 (2): highlights e sintesi. Italia ad un passo dalle semifinali - #VIDEO… - infoitsport : ATP Cup: Le dichiarazioni della squadra italiana dopo il successo con l'Austria (Con il video della vittoria di Ber… - livetennisit : ATP Cup: Le dichiarazioni della squadra italiana dopo il successo con l’Austria (Con il video della vittoria di Ber… - zazoomblog : VIDEO Italia-Austria 2-1 ATP Cup: highlights e sintesi. Berrettini che show! Battuto Thiem! - #VIDEO #Italia-Austr… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO ATP

Ecco ildi uno dei punti del matchdi Claudio Franceschini) DIRETTACUP 2021 STREAMINGTV: COME VEDERE IL TORNEO La diretta tv dellaCup 2021 sarà garantita da SuperTennis: la web - tv federale fornirà infatti tutte le ...Va in semifinale l'Italia nell'ATP Cup 2021 di tennis: gli azzurri hanno battuto per 2-1 la Francia nella seconda giornata del Girone C. Fabio Fognini e Matteo Berrettini hanno superato rispettivament ...https://www.youtube.com/watch?v=Qj_YakVTrPQ HIGHLIGHTS BERRETTINI-MONFILS ATP CUP 2021 Vince l'Italia nell'ATP Cup 2021 di tennis: gli azzurri superano per 2-0 sulla Francia dopo il secondo singolare ...