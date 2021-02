Vidal | “Sempre il 22 esce” Conte risponde | “Accetti le mie scelte”

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) L’Inter è uscita sconfitta 2-1 da San Siro ieri sera contro la Juventus, nell’andata della semifinale di Coppa Italia. Un pò di nervosismo in casa nerazzurra, in particolare alla sostituzione di Arturo. Il cileno, tra i protagonisti della vittoria in campionato contro i suoi ex, ieri sera è stato deludente enella ripresa lo ha sostituito. Al momento del cambio,, visibilmente stizzito, ha inveito contro il tecnico, con gesti plateali e con le telecamere che hanno catturato le sue parole: “il 22,il 22”. Nel dopo gara, Antonio, intervistato dai media, è tornato sulla questione dicendo: “? Io non vedo le reazioni dei giocatori quando escono. In ogni caso se è snto deve fare silenzio e ...

furioso con Conte, ecco cos'è successo "Esceil 22" , ecco cosa borbotta il cileno mentre esce dal campo, mimando gesti in direzione di allenatore in panchina, visibilmente scontento per ...Abbiamo avuto occasioni clamorose, dicole stesse cose: serve più cinismo, più cattiveria, ...e dobbiamo dire che si dovrà andare in casa di una signora squadra e vincere senza Sanchez e'.E’ chiaro che Arturo Vidal ci tenesse a far bene contro la sua ex Juventus ancora una volta e non è detto che il nervosismo al momento del cambio sia un aspetto negativo. Questa mattina, però, La Gazz ...Conte punta il dito contro i "numeri impietosi" degli attaccanti ma anche gli svarioni difensivi, portiere compreso, minano la continuità di risultati ...