Via libera ai monoclonali: li pagherà (tanto) lo Stato (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Francesca Angeli La cura potrà essere somministrata. Costerà 2mila euro a dose a carico della sanità pubblica Via libera alla terapia con gli anticorpi monoclonali. La conferma ufficiale arriverà oggi dopo le pressioni esercitate parallelamente dalla politica e dalla scienza. Il direttore generale dell'Aifa, l'Agenzia italiana del farmaco, ieri sera ha confermato che «i nuovi studi presentano diverse novità in base alle quali verrà valutato l'utilizzo dei monoclonali nell'ambito del Servizio sanitario nazionale». La copertura finanziaria per questa costosissima terapia, circa duemila euro per dose per quella prodotta dalla Lilly, è garantita da «un fondo individuato dal governo per questi farmaci: quindi dovremmo avere la disponibilità per il trattamento per diverse decine di migliaia di pazienti», assicura ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Francesca Angeli La cura potrà essere somministrata. Costerà 2mila euro a dose a carico della sanità pubblica Viaalla terapia con gli anticorpi. La conferma ufficiale arriverà oggi dopo le pressioni esercitate parallelamente dalla politica e dalla scienza. Il direttore generale dell'Aifa, l'Agenzia italiana del farmaco, ieri sera ha confermato che «i nuovi studi presentano diverse novità in base alle quali verrà valutato l'utilizzo deinell'ambito del Servizio sanitario nazionale». La copertura finanziaria per questa costosissima terapia, circa duemila euro per dose per quella prodotta dalla Lilly, è garantita da «un fondo individuato dal governo per questi farmaci: quindi dovremmo avere la disponibilità per il trattamento per diverse decine di migliaia di pazienti», assicura ...

