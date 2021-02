Vaccini: a Napoli ancora 12mila dosi a sanitari, poi via agli over 80 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoA Napoli la vaccinazione per gli over 80 scatterà entro la fine di febbraio. L’Asl Napoli 1 prosegue la campagna di vaccinazione di tutto il personale sanitario, con i richiami e con le prime dosi. In totale sono circa 24.550 persone da vaccinare, di questi 15.122 hanno ricevuto la prima dose e 11.211 hanno ricevuto anche il richiamo. Restano quindi da somministrare 3.011 seconde dosi e 9.428 prime dosi che sono già programmate per i prossimi giorni con un doppio calendario alla Mostra d’Oltremare per richiami e prime somministrazioni. L’Asl Napoli 1 prevede che dopo il 7 febbraio resteranno in tutto altre 7.000 prime dosi da somministrare che, disponibilità di Vaccini permettendo l’Asl ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAla vaccinazione per gli80 scatterà entro la fine di febbraio. L’Asl1 prosegue la campagna di vaccinazione di tutto il personaleo, con i richiami e con le prime. In totale sono circa 24.550 persone da vaccinare, di questi 15.122 hanno ricevuto la prima dose e 11.211 hanno ricevuto anche il richiamo. Restano quindi da somministrare 3.011 secondee 9.428 primeche sono già programmate per i prossimi giorni con un doppio calendario alla Mostra d’Oltremare per richiami e prime somministrazioni. L’Asl1 prevede che dopo il 7 febbraio resteranno in tutto altre 7.000 primeda somministrare che, disponibilità dipermettendo l’Asl ...

