Stipendio febbraio, in arrivo premio per chi ha lavorato in presenza a marzo 2020 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il personale della scuola che ha lavorato in presenza nell'istituto scolastico a marzo 2020 riceverà nel mese di febbraio il premio spettante in base al9 gennaiol’art. 63 del DL 17 marzo 2020 n. 18, se la segreteria autorizzerà il relativo pagamento entro le ore 10 del 12 febbraio 2021. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il personale della scuola che hainnell'istituto scolastico ariceverà nel mese diilspettante in base al9 gennaiol’art. 63 del DL 17n. 18, se la segreteria autorizzerà il relativo pagamento entro le ore 10 del 122021. L'articolo .

paki74 : RT @QuelloConLaCana: Noi da febbraio 2020 non abbiamo licenziato nessuno. Noi da febbraio 2020 non abbiamo ridotto lo stipendio a nessuno.… - MarcoDAmico1977 : Ma ... in tutto questo ... gli spetta a Rocco Casalino lo stipendio di febbraio? #crisidigoverno #DiMartedi… - maxghostsamurai : #InterJuventus Inter 1 - C.Ronaldo 2 E anche lo stipendio di febbraio Cristiano se lo è guadagnato... #FinoAllaFineForzaJuventus - taeminsgroove : ronnie, ti sei meritato 1/4 dello stipendio di febbraio, continua così - sarabe14 : Sono affaticata e ho un peso fisso sul petto da giorni sono stanca e siamo al 2 febbraio è tutto troppo non è pensa… -