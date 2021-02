Sputnik, Pfizer, specializzandi: le richieste di Moratti ad Arcuri (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Rosa Scognamiglio La vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, ha chiesto al commissario per l'emergenza Covid, Domenico Arcuri, di prendere in considerazione anche il vaccino prodotto dalla Russia Ampliare l'intervallo di tempo fra l'inoculazione delle due dosi vaccinali e prendere in considerazione l'eventualità di ricorrere all'utilizzo del vaccino Sputnik, prodotto in Russia. Queste, in estrema sintesi, le richieste avanzate dalla vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, durante la conferenza Stato-Regioni del pomeriggio di mercoledì 3 febbraio al commissario per l'emergenza Covid Domenico Arcuri. "Prendere in considerazione vaccino russo" Non si è risparmiata Letizia Moratti, ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Rosa Scognamiglio La vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia, ha chiesto al commissario per l'emergenza Covid, Domenico, di prendere in considerazione anche il vaccino prodotto dalla Russia Ampliare l'intervallo di tempo fra l'inoculazione delle due dosi vaccinali e prendere in considerazione l'eventualità di ricorrere all'utilizzo del vaccino, prodotto in Russia. Queste, in estrema sintesi, leavanzate dalla vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia, durante la conferenza Stato-Regioni del pomeriggio di mercoledì 3 febbraio al commissario per l'emergenza Covid Domenico. "Prendere in considerazione vaccino russo" Non si è risparmiata Letizia, ...

RobTallei : Il vaccino russo Sputnik V ha un'efficacia del 91,6% secondo i dati sulla terza fase di sperimentazione pubblicati… - guerrini193 : Spagna, coronavirus fa strage di anziani in casa di riposo nonostante prima dose vaccino Pfizer - Sputnik Italia - aafriendzoni : Top vaccino quello di moderna che ti riprogramma, poi nell'ordine Pfizer, sputnik e cansino (che è efficace ma cont… - belli_graziella : RT @giorgiogilestro: I Russi usano un trucco per aumentare l'efficacia dello Sputnik: il vaccino della II dose è diverso da quello della I.… - AomeiPartition : @diabolicus23 Il Sinopharm con corona depotenziato ha stessi problemi per sviluppo di antigeni, resto asintomatico… -