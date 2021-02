Spunta un video di Maradona dopo l’operazione | «Sono ammaccato | ma va bene»

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Crònica Tv ha mandato in onda unin cuisi mostraper rimuovere l’ematoma subdurale. Diego parla dalla casa nel quartiere di San Andrès de Tigre. Guarda nella telecamera e dice: “, ma va”. Parla con il suo medico, Leopoldo Luque. E’ a lui che sarebbe stato indirizzato ilgli dice: “Sai che non mi piacciono le intimità, ma quandocon brave persone esco dalla mia tana. Un bacio, Luque…”. Accanto a lui, la ex compagna, Verónica Ojeda. Diego mangia, qualcosa che assomiglia ad una minestrina. Ha lo sguardo un po’ appannato, ma sembra di buon umore. Sullo sfondo appare Romina Milagros Rodríguez. #EXCLUSIVO El últimode Diego ...

Corriere dello Sport.it

Lo si evince anche dall'ultimodel Pibe girato alcuni giorni prima di morire, in cui appare stanco e appesantito dalle medicine. Una persona irriconoscibile, ben lontana dall'uomo ammirato nel ...Sotto accusa e al centro delle indagini la potenziale negligenza da parte dei medici che lo avevano in cura, che troverebbe ulteriore conferma in un nuovoinedito dell'argentino, l'ultimo prima ...MARADONA VIDEO – Sono trascorsi poco più di due mesi dalla morte di Diego Armando Maradona e, oltre al dolore di tutte le persone che lo hanno amato, restano ancora molti dubbi sugli ultimi giorni di ...A meno di tre mesi dalla sua morte e nel pieno delle indagini che dovranno accertare se vi sia stata negligenza da parte dei medici che avevano in cura Diego Armando Maradona, spunta un nuovo ...