(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Sky Sport ha riportato la probabile formazione delper la sfida di stasera, valida per la semifinale d’andata della Coppa Italia.i nerazzurri sembra destinato a giocare ancora Demme, che non si ferma da un mese. Come lui, anche Di Lorenzo, che sembrava destinato a rifiatare, dovrebbe agire sulla corsia di destra di un 3-4-3 che vedrebbe in difesa Maksimovic, Manolas e Koulibaly. A centrocampo torna Bakayoko dal 1?, mentre in attacco l’escluso sarebbe, con un tridente composto da Politano, Lozano e Insigne.(3-4-3) Probabile formazione: Ospina; Maksimovic, Manolas, Koulibaly; Di Lorenzo, Bakayoko, Demme, Mario Rui; Politano, Lozano, Insigne. All. Gattuso L'articolo ilsta.

DiMarzio : Le parole di #Gattuso dopo #NapoliParma - napolista : Sky: Napoli col 3-4-3 contro l’Atalanta, riposa Petagna La probabile formazione degli azzurri: difesa a tre con Mar… - Ric1926_ : RT @MarcoMartinoli1: NAPOLI (3-4-3) Probabile formazione: Ospina; Maksimovic, Manolas, Koulibaly; Di Lorenzo, Bakayoko, Demme, Mario Rui; P… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Coppa Italia, la probabile formazione del Napoli contro l'Atalanta, sorpresa sul modulo? - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Coppa Italia, la probabile formazione del Napoli contro l'Atalanta, sorpresa sul modulo? -

Ultime Notizie dalla rete : Sky Napoli

... col match che sarà proposto sul canale numero 253 di. Per assistere alla partita di Serie C ... ma la Paganese è reduce ormai da 6 sconfitte consecutive ed ha chiamato Lello Diin panchina ...approfondimento L'amica geniale 3, le riprese aUn set a cielo aperto che ha attirato svariati curiosi, tra i quali molti fan che non vedono l'ora di poter apprezzare il nuovo capitolo della ...Autostrade per l'Italia A1 Milano-Napoli: chiuso, per una notte, il tratto Incisa Reggello-Firenze sud Nella notte tra il 6 e il 7 febbraio Sulla A1 Milano-Napoli, per lavori prop ...Gennaro Gattuso avrebbe deciso di cambiare modulo in vista della gara di questa sera, la scelta sarebbe maturata nella giornata di ieri.