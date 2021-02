(Di mercoledì 3 febbraio 2021)la Costituzione. Ed è già una notizia.che… si dimentica metà dell’articolo 1. Guarda caso proprio lache non gli conviene mostrare. Partiamo dall’inizio. Ieri sera il “Capitano” pubblica sui social, dopo che Mattarella ha spiegato che andare a elezioni in questo momento così drammatico è un’opzione ma non la migliore, e ha fatto un appello ai partiti affinché nasca un governo di alto profilo, il cui incarico è stato affidato oggi a Draghi, la frase con cui inizia l’articolo 1 della Costituzione italiana: “L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al Popolo…”. “L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al Popolo…”. Articolo 1 della Costituzione Italiana — Matteo...

MediasetTgcom24 : Governo, Salvini cita la Costituzione: 'La sovranità appartiene al popolo' #Governo - LegaSalvini : GOVERNO, #SALVINI CITA LA COSTITUZIONE: 'LA SOVRANITÀ APPARTIENE AL POPOLO' - Popopozau : RT @neXtquotidiano: Salvini cita la Costituzione… ma solo la parte che gli fa comodo - gAbrieleGab99 : @piddinatore @Antonio71051 @ThePurple_Eagle @matteosalvinimi Ogni volta che Salvini cita la frase: lasciamo l’euro… - neXtquotidiano : Salvini cita la Costituzione… ma solo la parte che gli fa comodo -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini cita

Tra le prime reazioni quella di Matteoche in tweet non sembra accogliere a braccia aperte ... Il leader della Legal'articolo 1 della Costituzione ricordando come la 'sovranità appartenga ...Tra le prime reazioni quella di Matteoche in tweet non sembra accogliere a braccia aperte ... Il leader della Legal'articolo 1 della Costituzione ricordando come la "sovranità appartenga ...Salvini cita la Costituzione. Ed è già una notizia. Solo che...si dimentica metà dell'articolo 1. Guarda caso proprio la parte che non gli conviene mostrare ...Riforma pensioni, i Governi tecnici sembrano spesso la soluzione a tutti i problemi, ma in realtà rischiano di crearne di nuovi ...