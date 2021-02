Quantic Dream | nuovo studio a Montréal

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Recentementeha annunciato l’apertura del suo, esatto, proprio latanto cara ai vari capitoli di Assassin’s Creed di casa Ubisoft, software house che ha firmato capolavori come Heavy Rain e Detroit: Become Human, e che ha annunciato la creazione di un, in Canada, non ha mai negato di essere sempre alla ricerca di quel qualcosa in più che lo rendesse un nome sempre più iconico per i videogiocatori più esigenti.Cream: cosa si sa sulPrima di tutto,ha messo a capo del suo...