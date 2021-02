Picca | skate park abusivo ennesima bufala a Cinque Stelle

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma – “Lodi Ostia, progetto tanto atteso dalla cittadinanza ed usato dal M5S come spot elettorale, sta nascendo in maniera abusiva su un terreno che non e’ di proprieta’ del Comune di Roma ma del demanio pubblico”. A denunciarlo e’ Monica, capogruppo della Lega in X Municipio, che sulla vicenda ha fatto un accesso agli atti. “L’area dove si sta costruendo lo, secondo quanto scrive il Dipartimento urbanistico di Roma Capitale, “fa parte del patrimonio comunale a seguito di un’occupazione d’urgenza avvenuta nel 1985 da parte del Comune per dotare il quartiere di opere edilizie, strade e fogne necessarie per l’attuazione del piano di zona Ostia Lido Nord che risaliva a 20 anni prima.” “Tra le particelle, poiche’ il Dipartimento non ha fornito la planimetria catastale ...