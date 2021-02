Perché l’unico zoo della Grecia rischia di chiudere (Di mercoledì 3 febbraio 2021) E se l’unico zoo della Grecia chiudesse i battenti? L’ipotesi della chiusura del giardino zoologico di Spata, poco fuori Atene, l’unico della Grecia, è ormai sul tavolo da settimane, per quanto sia assai invisa a molti appassionati e scolaresche ateniesi. La ragione è l’Attica Zoological Park è un parco privato, il che significa che non ha accesso a nessun tipo di finanziamento pubblico e che deve, per forza di cose, mantenersi da solo o con gli investimenti del proprietario (l’expat francese Jean Jacques Lesueur) o con i proventi della vendita di biglietti (circa 15 euro l’uno) merchandising e panini. Un sistema che ha retto per una ventina d’anni, rendendo lo zoo dell’Attica uno dei più grandi e importanti d’Europa: un’oasi di biodiversità di 20 ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 3 febbraio 2021) E sezoochiudesse i battenti? L’ipotesichiusura del giardino zoologico di Spata, poco fuori Atene,, è ormai sul tavolo da settimane, per quanto sia assai invisa a molti appassionati e scolaresche ateniesi. La ragione è l’Attica Zoological Park è un parco privato, il che significa che non ha accesso a nessun tipo di finanziamento pubblico e che deve, per forza di cose, mantenersi da solo o con gli investimenti del proprietario (l’expat francese Jean Jacques Lesueur) o con i proventivendita di biglietti (circa 15 euro l’uno) merchandising e panini. Un sistema che ha retto per una ventina d’anni, rendendo lo zoo dell’Attica uno dei più grandi e importanti d’Europa: un’oasi di biodiversità di 20 ...

