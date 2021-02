Napoli-Atalanta 0-0: si deciderà tutto tra sette giorni (Di giovedì 4 febbraio 2021) Napoli-Atalanta 0-0, questo il risultato dopo i novanta minuti di gioco. Termina dunque in parità la semifinale di andata della Coppa Italia nel Diego Armando Maradona. Sarà dunque decisiva la gara di ritorno tra sette giorni per scoprire chi sarà la finalista della competizione. Napoli-Atalanta 0-0: che gara è stata? Una partita che sicuramente ha riservato ben poche emozioni. Il Napoli ha deciso di approcciare la gara con una mentalità totalmente difensiva. Gattuso ha schierato il suo solito 4-3-3 che però in fase di non possesso, vedeva la linea difensiva comporsi di 5 giocatori, di cui 3 centrali difensivi. Una mossa effettuata per contenere la potenza di fuoco della Dea che si è presentata con la coppia colombiana Muriel-Zapata sostenuti dal giovane ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 4 febbraio 2021)0-0, questo il risultato dopo i novanta minuti di gioco. Termina dunque in parità la semifinale di andata della Coppa Italia nel Diego Armando Maradona. Sarà dunque decisiva la gara di ritorno traper scoprire chi sarà la finalista della competizione.0-0: che gara è stata? Una partita che sicuramente ha riservato ben poche emozioni. Ilha deciso di approcciare la gara con una mentalità totalmente difensiva. Gattuso ha schierato il suo solito 4-3-3 che però in fase di non possesso, vedeva la linea difensiva comporsi di 5 giocatori, di cui 3 centrali difensivi. Una mossa effettuata per contenere la potenza di fuoco della Dea che si è presentata con la coppia colombiana Muriel-Zapata sostenuti dal giovane ...

Atalanta_BC : ?? Cominciamo così al 'Diego Armando Maradona'! ?? Our #StartingXI to face Napoli! ? Presented by @Plus500… - sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliAtalanta ?? - sscnapoli : ?? | #NapoliAtalanta, i precedenti in Coppa Italia in casa azzurra ?? - Salvato95551627 : RT @NapoliCalcioNET: #NapoliAtalanta 0-0, brutta partita: qualificazione rimandata al ritorno - Antonio46863622 : RT @GA7_Official: ?? #NAPOLIATALANTA 0-0! #Napoli graziato dall'#Atalanta di #Gasperini. Prestazione di bassissimo livello, benino il risul… -