Meloni: ribadisco mio no a Draghi, ho proposto l'astensione al centrodestra (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Ho chiesto alle altre forze di fare un passo verso la nostra posizione. No a compromessi al ribasso. L'unica via - insiste - è il voto. Non è giusto fare i paralleli con il 2018, perché allora ...

