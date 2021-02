Marsiglia | finalmente Milik | primo gol in Ligue 1 per l’ex Napoli – VIDEO

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Le premier but sous ses nouvelles couleurs pour le meilleur n°9 de1, Arkadiuszzzzz????? #RCLOM #TeamOM pic.twitter.com/6pVez8EaXa— David (@DavidOM1326) February 3, 2021 Arkadiuszha segnato ilgol con la maglia del: decisiva la zampata contro il Lens per il 2-0 –Arkadiuszha realizzato ilgol con la maglia delal debutto da titolare. Decisiva la zampata nel finale ditempo del match contro il Lens. Il tap-in dell’attaccante polacco ha permesso all’OM di portarsi sul 2-0 a pochi secondi dal rientro negli spogliatoi. Leggi su Calcionews24.com

Ultime Notizie dalla rete : Marsiglia finalmente

Poi peccato per la partenza di Lirola al, perché lo spagnolo è sempre sembrato la brutta ...è sovraffollato e Saponara allo Spezia fa contento il giocatore e fa ben sperare che...... Dopo quasi cinque mesi senza gare, sono felicissimo di poter fare,, il mio esordio in ... e mi fa male anche il ginocchio' Ciclismo Il ciclismo riparte da: vince Paret - Peintre, ...Arkadiusz Milik ha segnato il primo gol con la maglia del Marsiglia: decisiva la zampata contro il Lens per il 2-0 - VIDEO ...Provincia. “Da lunedì 1° febbraio sono scomparse altre due coppie di Thello, treno internazionale che collega Nizza a Milano e viceversa, cioè un servizio reale che da una risposta concreta al più e p ...