Maradona | l’ultimo video prima della scomparsa | “Sono ammaccato | ma va tutto bene”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “, ma va“.queste le parole di Diego Armando, pronunciate dalla cucinasua casa di Tigre, che in queste ore stanno girando tra i media argentini. Probabilmente si tratta infatti delreso pubblico del Pibe de Orosua dipartita. Diego. parlando al dottore Leopoldo Luque, ancora al centro delle polemiche per ladi. racconta come si sentisse dopo l’operazione, a cui si era sottoposto solo qualche giornomorte. Insieme a Diego spunta anche l’ex compagna Veronica Ojeda. “Sai – spiega il Diez nel ...