LIVE Sinner-Vukic 6-2 3-2, ATP Melbourne 1 in DIRETTA: break di distanza a Melbourne! (Di mercoledì 3 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Ottima prima dell’azzurro. 15-0 CONTROPIEDE DI Sinner! Diritto in diagonale che spiazza l’aussie. 3-2 Passante di rovescio di Vukic sulla discesa a rete di Sinner. 40-15 Buona prima dell’aussie. 30-15 Servizio e diritto vincente dal centro del campo. 15-15 Altro, solito, errore per Vukic con il diritto in uscita dal servizio. 15-0 Lungo il cambio di direzione di diritto dell’azzurro. 3-1 Scappa via la risposta di diritto di Vukic: Sinner conferma il break ancora. 40-30 Prima esterna dell’azzurro. 30-30 Seconda morbida di Sinner e Vukic ne approfitta con un diritto lungolinea vincente. 30-0 Buon servizio dell’azzurro. 15-0 Ottima prima di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-0 Ottima prima dell’azzurro. 15-0 CONTROPIEDE DI! Diritto in diagonale che spiazza l’aussie. 3-2 Passante di rovescio disulla discesa a rete di. 40-15 Buona prima dell’aussie. 30-15 Servizio e diritto vincente dal centro del campo. 15-15 Altro, solito, errore percon il diritto in uscita dal servizio. 15-0 Lungo il cambio di direzione di diritto dell’azzurro. 3-1 Scappa via la risposta di diritto diconferma ilancora. 40-30 Prima esterna dell’azzurro. 30-30 Seconda morbida dine approfitta con un diritto lungolinea vincente. 30-0 Buon servizio dell’azzurro. 15-0 Ottima prima di ...

