LIVE Italia-Francia 2-0 ATP Cup, Valvassori/Bolelli-Mahut/Roger 1-4 in DIRETTA: azzurri già in semifinale!!! (Di mercoledì 3 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-5 Tengono il servizio i francesi che si assicurano la possibilità di servire per il set 30-0 Francia 2-4 Va a buon fine il tentativo di rimonta di Bolelli/Valvassori che tengono il servizio La situazione nell’altra sfida che si sta disputando tra Canada e Germania. tedeschi avanti 1-0 grazie a Struff che ha battuto 7-6, 7-6 Raonic. Il Canada non può più sbagliare, visto che perso ieri contro la Serbia. Nel secondo incontro Zverev-Shapovalov sono un set pari: 6-7, 6-3 0-30 Francia 1-4 Tengono il servizio a zero i francesi 30-0 Francia 1-3 Secondo doppio fallo degli azzurri che cedono il break 15-30 Doppio fallo Valvassori 1-2 I francesi tengono il servizio e restano avanti 40-15 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-5 Tengono il servizio i francesi che si assicurano la possibilità di servire per il set 30-02-4 Va a buon fine il tentativo di rimonta diche tengono il servizio La situazione nell’altra sfida che si sta disputando tra Canada e Germania. tedeschi avanti 1-0 grazie a Struff che ha battuto 7-6, 7-6 Raonic. Il Canada non può più sbagliare, visto che perso ieri contro la Serbia. Nel secondo incontro Zverev-Shapovalov sono un set pari: 6-7, 6-3 0-301-4 Tengono il servizio a zero i francesi 30-01-3 Secondo doppio fallo degliche cedono il break 15-30 Doppio fallo1-2 I francesi tengono il servizio e restano avanti 40-15 ...

juventusfc : KICK-OFF |??| Si parte! È iniziata #InterJuve! Forza, ragazzi, con ????????????????????????????! ?? ???? LIVE MATCH ??… - SkySport : Inter-Juventus 1-2 all'intervallo Segui qui il secondo tempo LIVE - fanpage : Dal M5s c'è stata una inattesa apertura, ma da Italia Viva è arrivato un secco No. - zazoomblog : LIVE Italia-Francia ATP Cup Fognini-Paire 6-1 3-0 in DIRETTA: break per l’azzurro in avvio di secondo set -… - zazoomblog : LIVE Italia-Francia 1-0 ATP Cup Berrettini-Monfils 6-4 5-2 in DIRETTA: doppio break di vantaggio per l’azzurro nel… -