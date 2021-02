L' anatema di Galli sulla Capua | Lei al governo? Non è adeguata

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Rosa Scognamiglio La virologa Ilariaè tra i candidati al ministero della Salute. Un'ipotesi che non piace all'infettivologo Massimo: "Inadatta" Mario Draghi è l'uomo scelto da Mattarella per condurre il Paese fuori dall'emergenza sanitaria ed economica che, ormai, imperversa da mesi. In attesa di conferme ufficiali da parte dell'ex governatore della Bce, è già partito il totonomi per i vari dicasteri. Tra i principali nodi da sciogliere, c'è quello relativo al Ministero della Salute: chi sarà il successore di Roberto Speranza? Al netto delle ipotesi di un"misto", tra personalità di spicco della politica e tecnici, il nome della virologa Ilariasembrerebbe essere in pole position su eventuali altri. È lei la prescelta? La canditura della scienziata e professoressa romana al ...