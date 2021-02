Incompleto screen di Francesco Amodeo con previsioni su Bilderberg 2019 | Renzi | Draghi e Trump

Leggi su bufale

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Sta circolando molto in queste ore, dopo l’annuncio di Mattarella a proposito del governo, un post di, con tanto difatte lo scorso 31 agosto 2020 sugli scenari politici italiani. A quanto pare decisi già in occasione del. Giornalista, noto per alcune posizioni complottiste riguardanti i principali temi di attualità, alcuni mesi fa ha effettivamente parlato di ciò che avremmo toccato con mano nel nostro Paese, ma ci sono alcuni aspetti da chiarire per inquadrare al meglio il tutto. Cosa ha dettoil 31 agosto consue ...