Il mercato in campo – Questo Tremolada fa davvero la differenza (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il Cosenza rientra tra i club cadetti maggiormente attivi sul mercato. Rafforzati tutti i reparti, aumentato il livello di esperienza e qualità dell'organico, offrendo nuove valide opzioni a mister Occhiuzzi e gestendo la variabile infortuni. Luca Tremolada non ha avuto bisogno di tempo per ambientarsi in rossoblu, lasciare il segno e diventare un fattore capace di incidere. La gara di Chiavari lo ha dimostrato sotto ogni punto di vista. Spirito propositivo, personalità, visione di gioco, dinamismo in fase di non possesso, qualità e tempismo nel verticalizzare e allargare il gioco. Una grande giocata con la coda dell'occhio per creare gli spazi per il goal di Gliozzi annullato per offside, l'assist al bacio per il pareggio e il rigore del sorpasso trasformato con freddezza. I calabresi, in difficoltà di risultati in particolare tra le mura amiche, ...

