Governo | Zingaretti | ' ora scelte politiche | Pd mette in campo contenuti e idee'

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma, 3 feb (Adnkronos) - "Ora la politica ha davanti dei momenti molto importanti. Tutte leche si dovranno fare nei prossimi mesi sono. Il Pd nell'interlocuzione con Draghirà in, visioni,". Lo ha dett Nicolaa radio Immagina.

riotta : Nella partita a poker del governo tra Renzi, Conte, Grillo e Zingaretti cominciano le ultime mani, quando chi ha pa… - Agenzia_Ansa : #Zingaretti: 'Con Draghi fase nuova, ora incontro con M5s-Leu'. #ANSA #Draghi @nzingaretti - Corriere : Pd, Zingaretti chiede un incontro a M5S e Leu: «Si apre fase nuova, dare forza all’alleanza» - carlakak : RT @Surfiniae: @Mov5Stelle ASSOLUTAMENTE NO AL GOVERNO TECNICO : Tutti cin voi se contro il Governo Draghi !!!! Governo Draghi, il Pd t… - Janphranko : l'appello di Zingaretti ha un senso perchè lo scopo vero di Renzi è far saltare l'alleanza M5S, Pd e LeU attaccand… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Zingaretti

...Nicolaha preso in mano il Pd - prosegue - il partito era isolato, al 15% nei sondaggi, circondato da una marea populista di destra e anche di sinistra, inerme di fronte a un...... invece nei giorni scorsi si era più volte espresso a favore di un "dei migliori", ... Anche per questo il segretario Nicolaha annunciato un confronto con Leu e M5S per provare a ...Roma, 3 feb. (Adnkronos) – “Draghi è una personalità di grande prestigio, una forza e una risorsa apprezzata nel mondo e credo che puo’ portare l’Italia fuori dall’incertezza determinata dalla crisi d ...Il dirigente Pd: "Conte ha guidato un governo politico, onesto e serio (anche se con differenti qualità nella sua composizione) che ha lavorato bene" ...